Девятилетний мальчик показал журналистам, как его заперли в холодильнике Девятилетний мальчик из Новосибирска рассказал, как продавец запер его в холодильнике

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Девятилетний мальчик из Новосибирска, которого сотрудник магазина запер в морозильной камере, рассказал журналистам подробности происшествия. Ребенок утверждает, что его запер в морозильной камере при температуре минус 22 градуса продавец Евгений, сообщает «Сиб.фм».

Сотрудники магазина все отрицают, ссылаясь на то, что морозилка была забита. На кадрах журналистов в морозильной камере видны неаккуратно сваленные коробки до самого потолка помещения. Мальчик настаивает, что его удерживали там около 15 секунд, пока он не позвонил в полицию.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело после того, как в одном из магазинов Новосибирска ребенка насильно заперли в холодильном складском помещении. По версии следствия, это сделал сотрудник магазина, которого мальчик попросил убрать просроченные продукты с витрины. В публикации СКР сообщается, что уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий Как отмечают в ведомстве, уголовное дело возбуждено по поручению главы СК России Александра Бастрыкина. Виновному в преступлении может грозить от трех до пяти лет лишения свободы по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего).