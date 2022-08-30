Продавец запер мальчика в холодильнике за просьбу убрать просрочку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в одном из магазинов Новосибирска девятилетнего мальчика насильно заперли в холодильном складском помещении. По версии следствия, это сделал сотрудник магазина, которого мальчик попросил убрать просроченные продукты с витрины. Расследование продолжается, указано на сайте ведомства.

23 августа 2022 года сотрудник магазина по улице Селезнева города Новосибирска закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика по причине того, что последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина. По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, — говорится в публикации СКР.

Как отмечают в ведомстве, уголовное дело возбуждено по поручению главы СК России Александра Бастрыкина. Виновному в преступлении может грозить от трех до пяти лет лишения свободы по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Ранее суд в Чите арестовал местного жителя Алексея Докина, который забаррикадировался в квартире и угрожал расправой над трехлетним сыном. В апреле 35-летний мужчина выгнал супругу в подъезд, а после угрожал ножом вышедшему на лестничную клетку соседу. Затем он забаррикадировался в квартире и заявил, что застрелит сына. По информации органов, Докин неоднократно судим. Читинским полицейским удалось проникнуть в квартиру и спасти ребенка.