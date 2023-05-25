В библиотеку Калифорнии вернули книгу спустя 100 лет

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Спустя почти 100 лет в библиотеку Калифорнии была возвращена книга, взятая одним из посетителей на дом. «История Соединенных Штатов» за авторством Бенсона Лоссинга оказалась у читателя в 1927 году, а вернули ее только в мае 2023 года, сообщает EADaily со ссылкой на британское издание The Guardian.

Как уточняет издание, собственность библиотеки была найдена местным жителем, когда тот разбирал коробку с книгами покойной жены. Он утверждает, что ее мог взять на прокат дедушка его покойной супруги. На момент проката штраф за несданную вовремя книгу составлял пять центов, по сути Джим Перри за 96 лет оказался должен библиотеке $1756, однако в 2019 году штраф был отменен. После возвращения книги ее поместили под стекло у входа в здание.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, позже всего в библиотеку вернули книгу на латыни Scriptores rerum Germanicarum septentrionalium, vicinorumque populorum diversi. Рекорд установили в Университете Сиднея Сассекса в Кембридже. Ее взял домой полковник Роберт Уолпол в 1668 году. Книга вернулась в библиотеку спустя 287 лет, в 1956 году.

Издательство HarperCollins ранее подвергло редактированию романы английской писательницы детективов Агаты Кристи. Оттуда убрали «потенциально оскорбительные» слова и фрагменты. Редакторы удалили из произведений все эпитеты, описывающие этническую принадлежность персонажей.