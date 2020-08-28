Жертвой стрельбы в американском кафе стал один человек

По данным местного телеканала WGN9, инцидент произошёл в блинной Lumes Pancake House. Пожарные сообщили, что неизвестный выстрелил в людей, сидевших с едой под уличным навесом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что австралиец Брентон Таррант, устроивший в 2019 году стрельбу в новозеландском Крайстчёрче, приговорён к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Это первый подобный приговор в истории островного государства.
По версии следствия, Таррант убил в мечетях Новой Зеландии 51 человека, ещё 49 пострадали. Своё нападение австралиец снимал на видео и вёл прямую трансляцию в соцсети. В ходе судебных слушаний Таррант признал вину.