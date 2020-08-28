Жертвой стрельбы в американском кафе стал один человек

https://static.news.ru/photo/22a27b74-6ba4-11e9-b07e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Gritchen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стрельба произошла в заведении общепита в городе Чикаго американского штата Иллинойс. В результате погиб один человек.

Ещё пять человек были ранены. Об этом в Twitter рассказал представитель местной полиции.

Шесть человек, находившихся в заведении общепита, получили огнестрельные ранения, один скончался, — написал он.

Six people have been shot - one fatal at a restaurant at 116th & Western Ave. Area 2 Detectives are on scene investigating. Anonymous tips @CPDTIP..COM #ChicagoPolice pic.twitter.com/QfPkEncpLf — Tom Ahern (@TomAhernCPD) August 30, 2020

По данным местного телеканала WGN9, инцидент произошёл в блинной Lumes Pancake House. Пожарные сообщили, что неизвестный выстрелил в людей, сидевших с едой под уличным навесом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что австралиец Брентон Таррант, устроивший в 2019 году стрельбу в новозеландском Крайстчёрче, приговорён к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Это первый подобный приговор в истории островного государства.

По версии следствия, Таррант убил в мечетях Новой Зеландии 51 человека, ещё 49 пострадали. Своё нападение австралиец снимал на видео и вёл прямую трансляцию в соцсети. В ходе судебных слушаний Таррант признал вину.