Завод в США уничтожил часть продукции после визита Трампа

https://static.news.ru/photo/b1104f76-a8de-11ea-8a27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tia Dufour/White House/Global Look Press

Завод в США, производящий тесты для определения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и другие медицинские товары, вынужден уничтожить часть продукции после визита главы государства Дональда Трампа. Политик осмотрел один из цехов, понаблюдал за работой оборудования и пообщался с одним из сотрудников.

Однако лидер был без защитной маски. По мнению журналистов, именно это и стало основной причиной ликвидации части товаров, передаёт телеканал USA Today. Президент нарушил технологический процесс, прогулявшись по помещениям без средств индивидуальной защиты.

В Штатах зафиксировали наибольшее число инфицированных в мире — почти 2 млн человек. Умерли 112 тысяч. Выписались более 750 тысяч.

По последним данным, в РФ зарегистрировали 467 673 пациента в 85 регионах. Жертвами пандемии стали 5859 граждан страны, из них 134 скончались за последние сутки. Поправился 226 731 житель.

Во всём мире заболели 7 018 842 человека, умерли — 403 929, исцелились — 3 412 690.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Трамп инициировал вывод отрядов Национальной гвардии из американской столицы, отметив, что ситуация в Вашингтоне «находится под полным контролем».

Темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая. Убийство привело к массовым протестам против полицейского насилия, которые во десятках городов США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством.