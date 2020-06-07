Трамп поручил вывести нацгвардию из Вашингтона

https://static.news.ru/photo/d2539872-a8d0-11ea-a9f9-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп инициировал вывод отрядов Национальной гвардии из американской столицы, отметив, что ситуация в Вашингтоне «находится под полным контролем».

Они отправятся по домам, но могут быстро вернуться, если понадобится. Прошлой ночью было гораздо меньше протестующих, чем ожидалось, — заявил Трамп в Twitter.

Президент поблагодарил Национальную гвардию и Секретную службу за слаженную работу во время вашингтонских протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда. Последняя крупная акция в столице состоялась 6 июня и, по словам президента, оказалась не настолько масштабной, как ожидали в Белом доме.

По информации РИА Новости, в субботу многотысячный митинг против расизма и полицейского произвола прошёл в городе Миннеаполисе, где патрульный Дерек Шовин и задушил Флойда при задержании. Акция была мирной в отличие от предыдущих.

Как писал NEWS.ru, газета The New York Times выяснила, что в начале недели Пентагон вынудил нацгвардию использовать низкие пролёты вертолётов, чтобы напугать протестующих в столице.

Темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая. Убийство привело к массовым протестам против полицейского насилия, которые во десятках городов США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством.