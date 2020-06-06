СМИ: Пентагон приказал использовать вертолёты для разгона демонстрантов

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Пентагон вынудил Национальную гвардию использовать вертолёты для психологического давления на протестующих в Вашингтоне, сообщает New York Times.

По информации издания, 1 июня два вертолёта Нацгвардии пролетели над толпой на малой высоте, сея панику среди демонстрантов. На одной из машин заметили красно-белый крест — правозащитная организация Human Rights Watch уже осудила использование общепризнанного символа медицинской помощи для демонстрации силы.

Столь агрессивные действия были вызваны угрозой Пентагона задействовать для подавления протестов военные подразделения в том случае, если силам Нацгвардии не удастся обеспечить порядок в столице, — цитирует публикацию РИА Новости

Военное ведомство пригрозило ввести в центр Вашингтона группу быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии.

Как писал NEWS.ru, протесты и беспорядки возникли в городах США после убийства полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, которого заподозрили в использовании поддельной 20-долларовой купюры. Американцы вышли на улицы, чтобы осудить полицейское насилие и расовую дискриминацию. Многие акции переросли в погромы с мародёрством.

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал губернаторов штатов, где вспыхнули беспорядки, за нерешительность и пригрозил задействовать армию.

3 июня министр обороны Марк Эспер выступил против применения закона о подавлении восстаний от 1807 года, который даёт президенту право использовать армию во бунтов внутри страны.