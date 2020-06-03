Пентагон выступил против подавления протестов военными

https://static.news.ru/photo/d279b664-a5ac-11ea-9c40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Глава Пентагона Марк Эспер выступил против использования закона о подавлении восстаний от 1807 года. Документ даёт право Белому дому использовать армию во время беспорядков внутри США.

По его словам, ситуация в стране не настолько тяжёлая, чтобы призвать на помощь вооружённые силы.

Я всегда считал и продолжаю считать, что Национальная гвардия лучше всего подходит для того, чтобы оказывать помощь гражданским властям внутри страны в этих ситуациях, в поддержку местных правоохранителей, — цитирует министра ТАСС.

Поводом для начала беспорядков послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (Миннесота). 25 мая 2020 года полицейские задержали его по подозрению в использовании фальшивого чека, применив при этом силу. В результате Флойд умер от удушья.

Как Как сообщал NEWS.ru, мэр Вашингтона Муриэл Баузер отказалась использовать Нацгвардию для подавления беспорядков в американской столице.

Начальник полиции американской столицы Питер Ньюсэм, в свою очередь, заявил, что в городе за беспорядки и грабежи задержаны около 300 человек. Двое стражей порядка получили незначительные ранения.