Бывший глава Пентагона обвинил Трампа в расколе американского общества

https://static.news.ru/photo/b6fa753a-a611-11ea-8241-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Мэттис Фото: USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис осудил президента Дональда Трампа за разгон протестующих и за слова о возможном использовании армии для наведения порядка в стране. По мнению генерала, глава Белого дома разделяет страну, а его действия являются насмешкой над конституцией.

Об этом Мэттис написал в статье, опубликованной журналом «Атлантик».

Мы наблюдаем последствия трёх лет этих целенаправленных действий [Трампа], трёх лет без зрелого руководства. Мы можем объединиться без него, обращаясь к сильным сторонам нашего гражданского общества, — считает генерал.

Он добавил, что протестующие оправданно требуют равного правосудия для всех, а их разгон около сквера Лафайет перед Белым домом называет злоупотреблением властью. Мэттис уверен, что американские города не являются полем боя для военнослужащих.

За поддержание общественного порядка должно отвечать руководство штатов и городов, которое лучше знает своих жителей и несёт перед ними ответственность, — заявил генерал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция Вашингтона 3 июня за три часа до наступления комендантского часа оттеснила протестующих горожан от сквера Лафайет, за которым находится Белый дом. Силовики шеренгой продвинулись метров на 50. Люди стали расходиться, в том числе и из-за наступления темноты. В небе появился вертолёт, хотя протестующие у Белого дома вели себя мирно.