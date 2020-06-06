В России за сутки скончались 134 человека с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/42e1f04a-a893-11ea-8e32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число летальных исходов, связанных с коронавирусом, составило 5859. За сутки в России скончались ещё 134 человека с таким диагнозом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

55 пациентов скончались в Москве. 31 человек с COVID-19 умер в Санкт-Петербурге. Подмосковье на третьем месте по числу смертей за сутки. Там скончались 10 пациентов с подтверждённым диагнозом.

В общей сложности российские медики выявили 8984 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В стране уже 467 673 инфицированных в 85 регионах. За весь период с начала пандемии выздоровели и выписаны из больниц 226 731 человек.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил за выход страны из карантина. Он уверен, что нерешительность в этом вопросе может стать губительной для многих сфер, в частности для культуры. Депутат Госдумы придерживается мнения, что столице надо бы выходить из карантинных мер «более решительно», тем более что для этого есть все условия, писал NEWS.ru.