Онищенко призвал к выходу страны из карантина

https://static.news.ru/photo/c69c3ba6-a853-11ea-8fe9-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил за выход страны из карантина. Он уверен, что нерешительность в этом вопросе может стать губительной для многих сфер, в частности для культуры.

Депутат Госдумы придерживается мнения, что столице надо бы выходить из карантинных мер «более решительно», тем более что для этого есть все условия.

Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения, — приводит слова врача НСН.

Онищенко добавил, что люди прекрасно понимают всю серьёзность ситуации, поэтому в столице надо идти на снятие ограничений. Но при этом надо постоянно мониторить ситуацию с коронавирусом, в частности анализировать развитие дел в США.

Это позволит спрогнозировать, как будут обстоять дела с заболеваемостью инфекцией в России осенью. Так, в Перу и Бразилии сейчас начинается зима, это провоцирует рост заболеваемости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что если носителю коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) надеть защитную маску и перчатки, то он станет безопасным для окружающих, считает депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко. По его словам, заболевание похоже на ВИЧ-инфекцию, от которой все сначала «шарахались», однако соблюдение мер предосторожности изменило отношение к ВИЧ.