Онищенко сравнил коронавирус с ВИЧ-инфекцией

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Если носителю коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) надеть защитную маску и перчатки, то он станет безопасным для окружающих, считает депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко. По его словам, заболевание похоже на ВИЧ-инфекцию, от которой все сначала «шарахались», однако соблюдение мер предосторожности изменило отношение к ВИЧ.

Но у человека ВИЧ на всю жизнь, а с COVID-19 всего 10-14 дней. Так что в целом мы движемся к выправлению ситуации <...> У нас в России всё хорошо. Мы должны открыться, в том числе и общественное питание, и торговлю, но быть разумными, использовать средства защиты, мыть руки, — цитирует парламентария агентство НСН.

Он добавил, что тотальной вакцинации от COVID-19 не будет. Прививать нужно, в первую очередь, группы риска: медиков, работников торговли, журналистов, считает Онищенко.

В мире, по последним данным, более 6,3 млн инфицированных COVID-19, свыше 380 тысяч погибли и более 2,7 млн выздоровели.

В РФ за последние сутки зафиксировали 8536 заражённых. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 432 277. Более трети новых заболевших (3287 человек) не имели клинических проявлений недуга. За сутки умерли 178 граждан. За весь период в России от коронавируса скончались 5215 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов считает, что обязательно вакцинироваться от COVID-19 должны будут медики и лаборанты.