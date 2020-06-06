В России выявили 8984 новых случая COVID-19 за последние сутки

https://static.news.ru/photo/6c3e7fee-a893-11ea-9713-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Российские медики зафиксировали 8984 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в стране за последние 24 часа.

Всего, по данным на 7 июня 2020 года, зарегистрировали 467 673 пациентов в РФ в 85 регионах. Жертвами пандемии стали 5859 граждан страны, из них 134 скончались за последние сутки. Поправился 226 731 житель, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Во всём мире заболели 7 018 842 человека, умерли — 403 929, исцелились — 3 412 690.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве продолжает увеличиваться число вылечившихся от коронавируса. За минувшие сутки выздоровели ещё 2283 человека.

По данным столичного оперативного штаба, число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 2864 до 2919, скончались ещё 55 человек.