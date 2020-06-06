В Москве от коронавируса вылечились ещё 2283 человека

https://static.news.ru/photo/883a381a-a88d-11ea-9b46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве продолжает увеличиваться число вылечившихся от коронавируса. За минувшие сутки от вируса выздоровели ещё 2283 человека.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 102 714 человек, рассказала «Интерфаксу» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По данным столичного оперативного штаба, число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 2864 до 2919, скончались ещё 55 человек. Общее число погибших по стране достигло 5751, заразившихся — 459 172, выздоровевших — 221 729 человек.

Ранее компания Biocad сообщила о поставках препарата «Илсира», который предназначен для лечения осложнений при коронавирусе. Медикамент поступит в больницы России через три недели. Производство вещества начнётся после получения всех необходимых сертификатов. Лечение препаратом будут назначать врачи, сообщал NEWS.ru.