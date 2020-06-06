Препарат для лечения осложнения COVID-19 доставят в больницы через 3 недели

https://static.news.ru/photo/ad956e98-a830-11ea-88fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания Biocad сообщила о поставках препарата «Илсира», который предназначен для лечения осложнения при коронавирусе. Медикамент поступит в больницы России через три недели.

Производство вещества начнётся после получения всех необходимых сертификатов, передаёт РИА Новости. Лечение препаратом будут назначать врачи.

Как писал NEWS.ru, лекарство зарегистрировано как «Левилимаб», но также получило торговое наименование «Илсира». Минздрав рекомендовал использовать его при лечении пациентов с тяжёлой формой COVID-19. Лекарство способно предотвратить опасное осложнение — цитокиновый шторм.