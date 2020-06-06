Врачи оценили российский препарат от осложнений при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/233353a6-a807-11ea-b649-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские врачи назвали перспективным препарат «Левилимаб», который Минздрав рекомендовал использовать при лечении пациентов с тяжёлой формой COVID-19. Лекарство способно предотвратить опасное осложнение — цитокиновый шторм.

Как отметила иммунолог Мария Польнер, препарат блокирует противовоспалительные белковые молекулы, которые организм вырабатывает при поражении лёгких. Чрезмерная воспалительная реакция является причиной шторма.

По словам гендиректора Центра контроля качества медпомощи Виталия Омельяновского, «Левилимаб» снижает активность воспалительных процессов.

Ранее лекарства с таким мощным противовоспалительным действием использовались только для лечения тяжелобольных людей, теперь же они могут показать своё действие и при COVID-19, — цитирует учёного-медика «Газета.Ru».

Все опрошенные изданием эксперты согласились, что «Левилимаб» нужно использовать исключительно в больницах, под пристальным наблюдением.

Как писал NEWS.ru, лекарство выпустила российская компания Biocad. Оно зарегистрировано как «Левилимаб», но также получило торговое наименование «Илсира».

Россия — третья страна мира по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. С марта инфекцию выявили почти у 459 тысяч россиян. По официальным данным, в стране умерли более 5,7 тысячи пациентов с пневмонией и положительным тестом на COVID-19.