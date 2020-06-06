За сутки в России выздоровели от коронавируса 8,7 тысячи человек

За последние 24 часа в России выписаны из больниц 8708 пациентов, вылечившихся от COVID-19. Общее число выздоровевших по стране возросло до 221,3 тысячи человек.
Количество новых случаев заражения за сутки составило 8855, а всего с начала пандемии зафиксировано 458,6 тысячи случаев заражения.
Число летальных исходов на данный момент составляет 5725. За последние 24 часа скончались 197 человек,
В Москве, согласно последним данным, выявлено 193 тысячи случаев заражения. Справиться с инфекций удалось более 100 тысячам жителей столицы. Жертвами заболевания стали 2,8 тысячи человек.
В мире на сегодняшний день более 6,7 млн инфицированных COVID-19, более 394 тысяч погибли, более 2,8 млн выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что в России проведено свыше 12,3 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 335 тысяч исследований. В ВОЗ положительно оценили объёмы тестирования в РФ, а также отметили, что страна вышла на плато по распространению COVID-19.
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