За сутки в России выздоровели от коронавируса 8,7 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/d1c3ebf6-a7cb-11ea-854f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в России выписаны из больниц 8708 пациентов, вылечившихся от COVID-19. Общее число выздоровевших по стране возросло до 221,3 тысячи человек.

Количество новых случаев заражения за сутки составило 8855, а всего с начала пандемии зафиксировано 458,6 тысячи случаев заражения.

Число летальных исходов на данный момент составляет 5725. За последние 24 часа скончались 197 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве, согласно последним данным, выявлено 193 тысячи случаев заражения. Справиться с инфекций удалось более 100 тысячам жителей столицы. Жертвами заболевания стали 2,8 тысячи человек.

В мире на сегодняшний день более 6,7 млн инфицированных COVID-19, более 394 тысяч погибли, более 2,8 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что в России проведено свыше 12,3 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 335 тысяч исследований. В ВОЗ положительно оценили объёмы тестирования в РФ, а также отметили, что страна вышла на плато по распространению COVID-19.