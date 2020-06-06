В России появился препарат для лечения осложнений коронавируса

https://static.news.ru/photo/97275640-a7da-11ea-943a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав России зарегистрировал препарат компании Biocad для лечения COVID-19 у пациентов с тяжёлыми осложнениями.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства, было выдано регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира»). Этот препарат показан пациентам с тяжёлым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов.

Ранее сообщалось, что приём недорогого препарата против изжоги может положительно повлиять на лечение пациентов с коронавирусом, которым не нужна госпитализация. Речь идёт о «Фамотидине». Его эффективность проверила группа учёных. В течение 11 дней десять «лёгких» пациентов с коронавирусом принимали препарат по три раза в день. Легче им стало уже в первые 24 часа, дальше самочувствие только улучшалось.

Также в Москве была опробована экспериментальная методика лечения COVID-19. Как писал NEWS.ru, медики НИИ скорой помощи имени Склифосовского применили гипербарическую оксигенацию (ГБО). Методику опробовали на 25 пациентах, в общей сложности им проведено уже более 100 баросеансов. Уже после пары сеансов у пациентов с коронавирусной инфекцией улучшается общее самочувствие и нормализуются показатели насыщения крови кислородом, что стало главной проблемой при COVID-19.