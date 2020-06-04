В Москве успешно применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

https://static.news.ru/photo/4dd8a228-a6ef-11ea-9fa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве прибегают к экспериментальным способам терапии коронавируса, в частности к гипербарической оксигенации (ГБО). Эту методику опробовали на 25 пациентах, в общей сложности им проведено уже более 100 баросеансов.

Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции лёгких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией, — рассказал директор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.

Уже после пары сеансов у пациентов с коронавирусной инфекцией улучшается общее самочувствие и нормализуются показатели насыщения крови кислородом, что стало главной проблемой при COVID-19. НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского стал первым медучреждением в России, внедрившим эту методику, передаёт РИА Новости.

По данным оперативного штаба, в Москве выявлено 171 443 случая заражения вирусом, число выздоровевших достигло 67 458 человек. Число жертв коронавируса в столице за сутки увеличилось с 2183 до 2254 человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала использовать гидроксихлорохин для лечения пациентов от коронавируса. Во Франции, например, его и вовсе запретили.

Российские учёные разработали лекарство от COVID-19 на основе «Фавипиравира», который на протяжении ряда лет используется в Японии для лечения тяжёлых форм гриппа. Препарат носит название «Авифавир». В ходе испытаний эффективность лекарства превысила 80%.

4 июня директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге высказал мнение, что вторая волна коронавируса наступит уже в сентябре. Он призвал к этому времени принять дополнительные меры.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничения, действующие в столице, можно будет снять до 1 июля. По его словам, благодаря карантину удалось избежать катастрофы. Мэр подчеркнул, что вероятность второй волны коронавируса недооценивать нельзя, однако заверил, что Москва к этому готова.