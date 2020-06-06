Найден недорогой препарат, способный помочь при лечении коронавируса

https://static.news.ru/photo/1e1a00ea-a799-11ea-8142-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приём недорогого препарата против изжоги может положительно повлиять на лечение пациентов с коронавирусом, которым не нужна госпитализация. Речь идёт о «Фамотидине».

Его эффективность проверила группа учёных, исследование которых опубликовал журнал Gut.

В течение 11 дней десять «лёгких» пациентов с коронавирусом принимали препарат по три раза в день. Легче им стало уже в первые 24 часа, дальше самочувствие только улучшалось.

Учёные отслеживали влияние препарата на пять главных признаков заболевания: кашель, одышку, усталость, головную боль, потерю вкуса и обоняния. Отметив, что «Фамотидин» хорошо переносится больными, специалисты однако заявили, что не могут подтвердить эффективность препарата, поскольку имеющихся данных для подобных выводов слишком мало.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государства G20 и приглашённые страны выделят более $21 млрд на борьбу против коронавирусной инфекции. Средства будут направлены на финансирование в области здравоохранения. В частности, речь идёт о диагностике и лечении заражённых пациентов, разработке вакцин, а также об исследованиях, связанных с COVID-19.