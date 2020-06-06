Страны G20 направят более $21 млрд на борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d9cd3a2c-a795-11ea-bb0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государства G20 и приглашённые страны выделят более $21 млрд на борьбу против коронавирусной инфекции. Средства будут направлены на финансирование в области здравоохранения.

В частности, речь идёт о диагностике и лечении заражённых пациентов, разработке вакцин, а также об исследованиях, связанных с COVID-19.

G20 вместе с приглашенными странами координировала глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19, — отмечается на официальном сайте «Двадцатки».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Организация Объединённых Наций (ООН), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и «Большая двадцатка» (G20) инициировали программу по борьбе с инфекциями на $7,5 миллиардов, рассчитанную на несколько лет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.