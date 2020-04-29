ООН, ВОЗ и G20 создали программу по борьбе с инфекциями на $7,5 млрд

https://static.news.ru/photo/37812310-8a2a-11ea-bcf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Организация объединённых наций (ООН), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Большая двадцатка (G20) инициировали программу по борьбе с инфекциями на $7,5 миллиардов, рассчитанную на несколько лет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Наверное, самым опасным будет, если мы выйдем из этой пандемии и в ожидании какой-то новой глобальной угрозы вообще не будем иметь никакого согласия о том, как нам действовать, — сказал Лавров.

По его словам, данная программа посвящена выработке противоядия против инфекций. Также она направлена на оказание крупной помощи тем, кто нуждается в ней. Кроме того, программа нацелена на быструю мобилизацию мирового сообщества в случае, если в мире снова произойдёт подобная эпидемия.

Лавров также подчеркнул оперативность и своевременность действий ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство иностранных дел Германии откликнулось на глобальный гуманитарный призыв ООН. Немецкий МИД выделит €300 млн в качестве гуманитарной помощи людям во всём мире, пострадавшим от пандемии COVID-19.