В Москве за сутки скончались ещё 55 пациентов с коронавирусом

Число жертв коронавируса в столице России достигло 2919. За минувшие сутки скончались ещё 55 пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении.
Россия — третья страна мира по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. С марта инфекцию выявили почти у 459 тысяч россиян. По официальным данным, в стране умерли более 5,7 тысячи пациентов с пневмонией и положительным тестом на COVID-19.
Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по отмене карантина в столице на следующей неделе. По его словам, «положительная динамика сохраняется».
С 1 июня москвичам разрешили заниматься спортом, гулять по графику, пользоваться системой городского велопроката и посещать непродовольственные магазины. Ношение масок стало обязательным.
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