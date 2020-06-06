В Москве за сутки скончались ещё 55 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/84941c52-a889-11ea-872c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число жертв коронавируса в столице России достигло 2919. За минувшие сутки скончались ещё 55 пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении.

Россия — третья страна мира по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. С марта инфекцию выявили почти у 459 тысяч россиян. По официальным данным, в стране умерли более 5,7 тысячи пациентов с пневмонией и положительным тестом на COVID-19.

Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал ​радикальные решения по отмене карантина в столице на следующей неделе. По его словам, «положительная динамика сохраняется».

С 1 июня москвичам разрешили заниматься спортом, гулять по графику, пользоваться системой городского велопроката и посещать непродовольственные магазины. Ношение масок стало обязательным.