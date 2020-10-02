Заразившийся коронавирусом Трамп продолжит работать из госпиталя

https://static.news.ru/photo/453ba132-0500-11eb-9c8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ken Cedeno/POOL

Американский президент Дональд Трамп проведёт ближайшие дни в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Макинэни подчеркнула, что глава государства будет находиться в медучреждении из соображений предосторожности. При этом самочувствие политика продолжает оставаться удовлетворительным, передаёт ТАСС.

Президент Трамп остаётся в хорошем настроении, у него лёгкие симптомы, он работает весь день. Из предосторожности и по рекомендации его врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в центре Уолтера Рида в течение следующих дней, — говорится в заявлении Белого дома.

После обнародования информации о заражении коронавирусом президента Трампа и первой леди Мелании Трамп в соцсетях резко выросло количество постов с дезинформацией касательно их болезни. В частности, в Twitter распространяются посты о том, что главу государства могли намеренно заразить демократы во время дебатов с кандидатом в президенты Джо Байденом. В Facebook обсуждают возможность того, что Трампы симулируют болезнь. В Facebook сообщили, что приступили к мониторингу дезинформации вокруг диагноза президента США и начали проверку на достоверность в отношении некоторых постов с ложной информацией, уточняет Associated Press.

Заболевание главы государства пришлось на заключительный этап предвыборной гонки. Всеобщий день голосования назначен на 3 ноября. До этой даты Трамп и его соперник-демократ, бывший вице-президент Джо Байден, должны были провести ещё два раунда предвыборных дебатов. Теперь они под вопросом. Также, судя по всему, не состоятся и анонсированные ранее встречи с избирателями.

Как писал NEWS.ru ранее, личный врач президента США Дональда Трампа Шон Конли рассказал, что главу Белого дома лечат от коронавируса экспериментальной сывороткой на основе антител, самочувствие пациента остаётся нормальным.