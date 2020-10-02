Заразившийся коронавирусом Трамп продолжит работать из госпиталя

Американский президент Дональд Трамп проведёт ближайшие дни в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Макинэни подчеркнула, что глава государства будет находиться в медучреждении из соображений предосторожности. При этом самочувствие политика продолжает оставаться удовлетворительным,
Президент Трамп остаётся в хорошем настроении, у него лёгкие симптомы, он работает весь день. Из предосторожности и по рекомендации его врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в центре Уолтера Рида в течение следующих дней, — говорится в заявлении Белого дома.
После обнародования информации о заражении коронавирусом президента Трампа и первой леди Мелании Трамп в соцсетях резко выросло количество постов с дезинформацией касательно их болезни. В частности, в Twitter распространяются посты о том, что главу государства могли намеренно заразить демократы во время дебатов с кандидатом в президенты Джо Байденом. В Facebook обсуждают возможность того, что Трампы симулируют болезнь. В Facebook сообщили, что приступили к мониторингу дезинформации вокруг диагноза президента США и начали проверку на достоверность в отношении некоторых постов с ложной информацией,
Заболевание главы государства пришлось на заключительный этап предвыборной гонки. Всеобщий день голосования назначен на 3 ноября. До этой даты Трамп и его соперник-демократ, бывший вице-президент Джо Байден, должны были провести ещё два раунда предвыборных дебатов. Теперь они под вопросом. Также, судя по всему, не состоятся и анонсированные ранее встречи с избирателями.
Как писал NEWS.ru ранее, личный врач президента США Дональда Трампа Шон Конли рассказал, что главу Белого дома лечат от коронавируса экспериментальной сывороткой на основе антител, самочувствие пациента остаётся нормальным.
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