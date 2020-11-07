Замгубернатора Пенсильвании уверен в победе Байдена

https://static.news.ru/photo/8ef39396-2109-11eb-86ca-fa163e074e61_660.jpg Джон Феттерман Фото: Governor Tom Wolf/flikr.com

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден близок к победе в Пенсильвании, считает заместитель губернатора штата Джон Феттерман.

Подсчёт продолжается. Но для избирательного штаба президента [США Дональда Трампа] никаких хороших новостей нет, — сказал он.

По его словам, в ближайшее время поступит большая порция бюллетеней из Филадельфии. Он уверен, что из-за них отрыв Байдена от Трампа вырастет. Считать голоса осталось не очень долго.

Журналисты спросили его, можно ли прямо сейчас признать Байдена победителем в Пенсильвании.

Я не могу сказать с определённостью, но, если честно, я не совсем понимаю, почему с математической точки зрения этого ещё не сделали, — ответил он.

Также его попросили прокомментировать попытки республиканцев признать бюллетени, поступившие после дня выборов, недействительными.

Это, возможно, две или три тысячи голосов по всей Пенсильвании. Это не та часть бюллетеней, которая имеет решающее значение, — сказал Феттерман.

Заместитель губернатора добавил, что свидетельств массовых фальсификаций в штате нет, передаёт CNN. Сам он представляет Демократическую партию.

Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов выборщиков из разных штатов — Пенсильвания даёт 20 таких голосов. Соперник Трампа демократ Джо Байден на данный момент имеет 253 голоса, и в случае успеха в Пенсильвании он станет президентом. По последним данным, в этом штате он опережает Трампа после подсчёта 99% бюллетеней — американские СМИ сообщают, что остались неучтёнными ещё порядка 17 тысяч голосов.

Ранее NEWS.ru писал, что британские букмекеры убеждены в победе Байдена. Вероятность избрания демократа на руководящую должность аналитики оценивают в диапазоне от 94,1% до 97%.