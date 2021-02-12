Заместитель Псаки потерял работу из-за хамства

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Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что её первый заместитель Ти Джей Дакло отправлен в отставку из-за скандала с угрозами журналистке.

Мы приняли отставку Ти Джея Дакло после того, как провели с ним разговор сегодня вечером, — цитирует Псаки РИА Новости.

По её словам, в новой администрации США хотят соответствовать стандартам уважения к людям.

Дакло был отстранён от работы на неделю после того, как разгорелся скандал из-за его хамства и угроз журналистке издания Politico Таре Палмери. Она готовила статью о личной жизни Дакло, что ему не понравилось. Он обещал «уничтожить» журналистку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Трампа не хватает в Twitter. Так Джен Псаки ответила на вопрос журналиста о том, как Байден отнёсся к решению руководства социальной сети о блокировке тогдашнего хозяина Белого дома. Она добавила, что в отличие от Трампа Байден идейно противостоит разжиганию ненависти в соцсетях.