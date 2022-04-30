Законопроект о ленд-лизе в США предоставили до начала спецоперации

Законопроект о ленд-лизе был представлен на рассмотрение сената США ещё до начала спецоперации на Украине, передаёт RT. Агентство опубликовало скриншот с соответствующей информацией. Сенат принял документ 6 апреля текущего года, а 29 апреля он был одобрен палатой представителей конгресса США. Теперь документ должен подписать глава Белого дома Джо Байден.

В сети обратили внимание, что законопроект о ленд-лизе был представлен на рассмотрение сената США ещё в январе — до начала спецоперации на Украине, — говорится в сообщении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что решение США о ленд-лизе для Украине обусловлено типичным желанием Вашингтона нажиться на поставках оружия. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, соглашаясь на это, загоняет страну в долговую яму.

Палата представителей США ранее поддержала законопроект, который возвращает программу ленд-лиза для поставок вооружений Украине и западным партнёрам. Речь идёт о программе США, которая действовала в годы Второй мировой войны и позволяла в кратчайшие сроки поставлять вооружение союзникам. Американские конгрессмены отметили, что в рамках ленд-лиза Вашингтон сможет обойти определённые бюрократические препятствия при предоставлении помощи Киеву.