Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп — первый глава США, который не стесняется называть вещи «своими словами». Так она прокомментировала его угрозы «стереть экономику Турции с лица Земли».

Дипломат считает, что американские лидеры делали такое и раньше.

Первый президент США, который не стесняется называть своими словами вещи, которые делали его предшественники, — отметила она в своём Facebook.

Как ранее писал News.ru, Трамп заявил, что может полностью разрушить экономику Турции, если Анкара примет непозволительное с его точки зрения решение. Он отметил, что уже делал такое раньше.

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях