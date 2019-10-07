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Бывший офицер военной разведки США, демократический активист Джейсон Кандер заявил, что поддерживает импичмент президента Дональда Трампа, так как политик скомпрометировал себя поддержкой России и активно продвигает внешнеполитические интересы Москвы. Силовик назвал хозяина Белого дома министром иностранных дел Путина.

Кандер, занимавший посты госсекретаря и члена Палаты представителей штата Миссури, считает, что положительное отношение Трампа к российской политике — уже достаточное основание для привлечения его к ответственности. Он отметил, что...