https://static.news.ru/photo/d299c12e-bb7f-11e9-80c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дмитрий Андрейченко, задержанный с оружием в магазине Walmart в американском городе Спрингфилд, заявил полицейским, что намеревался провести «социальный эксперимент».

Молодой человек хотел проверить вторую поправку к Конституции США, которая гарантирует право на приобретение и ношение оружия. Местом для проведения эксперимента стал магазин Walmart. По его словам, он не собирался никого калечить, поэтому снимал происходящее на камеру. О плане Андрейченко знали его жена и сестра, которые безуспешно пытались его остановить, сообщила телекомпания CNN

Как писал News.ru, Андрейченко предъявлены обвинения в «угрозе совершения террористического акта второй степени». По словам адвоката, в настоящее время его клиент находится под стражей и вскоре предстанет перед судом.