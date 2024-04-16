За убийство Болдуином оператора на съемках осудили специалиста по оружию NBC: суд назначил оружейному специалисту фильма с Болдуином 18 месяцев тюрьмы

Фото: AP/ТАСС

Ханна Гутьеррес-Рид

Суд в штате Нью-Мексико вынес приговор 26-летней Ханне Гутьеррес-Рид, выступавшей специалистом по оружию в фильме «Ржавчина», на съемках которого актер Алек Болдуин выстрелил из заряженного пистолета в оператора, сообщает телеканал NBC. Уточняется, что ее приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.

Жюри присяжных в марте вынесло вердикт о виновности Гутьеррес-Рид в непредумышленном убийстве. На заседании обвиняемая просила об условном сроке, но судья посчитал, что она недостаточно раскаивается в содеянном. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил женщине тюремный срок.

Инцидент произошел в 2021 году, когда на съемках вестерна Болдуин выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами. Ранение получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Оператора спасти не удалось, второго пострадавшего выписали из больницы через несколько часов.

Ранее Болдуину снова предъявили обвинения в связи с гибелью Хатчинс. Большое жюри в штате Нью-Мексико обвинило актера в непредумышленном причинении смерти. Основанием стала новая экспертиза оружия, из которого выстрелил актер. Специалистам ФБР удалось установить, что произвести выстрел из револьвера можно было только нажав на спусковой крючок. Болдуин ранее утверждал, что пистолет выстрелил сам.