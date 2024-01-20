Болдуина снова хотят посадить в тюрьму Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора Хатчинс в 2021 году

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Актеру Алеку Болдуину снова предъявили обвинения в связи с гибелью оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма «Раст» в 2021 году, пишет NBC со ссылкой на судебные документы. Большое жюри в штате Нью-Мексико обвинило актера в непредумышленном причинении смерти. В случае вынесения обвинительного приговора ему может грозить до 18 месяцев тюрьмы.

У мистера Болдуина не было никаких оснований думать, что в пистолете или на съемочной площадке могла быть настоящая пуля, он полагался на профессионалов, заверивших его, что в оружии нет боевых патронов. Мы будем оспаривать эти обвинения — и мы победим, — заявил адвокат.

Трагедия произошла в октябре 2021 года на съемках вестерна Rust («Ржавчина»), где Болдуин исполнял главную роль. Во время репетиции эпизода актер выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевым патроном. В результате погибла оператор картины Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил ранение.

Отчет ФБР показал, что Алек Болдуин нажал на спусковой крючок оружия во время съемок, когда застрелил Хатчинс. Актер говорил, что пистолет выстрелил сам, но в экспертных отчетах ФБР говорится, что этого быть не могло. В апреле 2023 года прокуратура Нью-Мексико сняла обвинения в непредумышленном убийстве с киноактера Алека Болдуина.