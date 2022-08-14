ФБР выяснило, нажал ли Болдуин на спусковой крючок при выстреле в оператора ФБР: актер Алек Болдуин нажал на спусковой крючок оружия во время съемок, застрелив оператора

Фото: Santa Fe County Sheriff's Office/Global Look Press

Актер Алек Болдуин

Отчет Федерального бюро расследований (ФБР) показал, что американский актер Алек Болдуин нажал на спусковой крючок оружия во время съемок вестерна Rust («Ржавчина»), когда застрелил оператора Галину Хатчинс. Актер говорил, что пистолет выстрелил сам, но в экспертных отчетах ФБР, с которыми ознакомилось агентство Sky News, говорится, что этого быть не могло. Против Болдуина могут возбудить уголовное дело.

Эксперты установили, что использованное на съемках оружие «нельзя заставить стрелять без нажатия на спусковой крючок». Согласно информации из Управления медицинских исследований штата Нью-Мексико, убийство Хатчинс было классифицировано как несчастный случай.

В рамках предыдущих этапов расследования Болдуин не отрицал, что пистолет был в его руках. Однако заявлял, что не нажимал на спусковой крючок и не знал, что оружие заряжено. Болдуин добавил, что не считает себя виновным в смерти женщины, поскольку за фатальный инцидент ответственен другой человек.

Трагедия случилась 22 октября, когда во время съемок одной из сцен Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми. В результате ранения в грудь погибла кинооператор Хатчинс. Режиссер Джоэл Соуза получил ранения.