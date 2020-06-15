«Он слаб и обречён»: Трамп в очередной раз разнёс Байдена

https://static.news.ru/photo/5889d548-af19-11ea-97d0-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Tracy Barbutes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в очередной раз резко раскритиковал самого вероятного кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена.

За менее чем четыре года я сделал больше, чем Байден за 40 лет, в том числе и для Чёрной Америки. Байден был частью каждого провального решения в течение десятилетий. Плохие торговые сделки, бесконечные войны, всё в таком духе. Он показал полное отсутствие лидерских качеств. Он слаб и обречён, — написал Трамп в Twitter в характерной эмоциональной манере.

Iâve done more in less than 4 years than Bidenâs done in more than 40 years, including for Black America. Biden has been a part of every failed decision for decades. Bad Trade Deals, Endless Wars, you name it, he has shown a complete lack of leadership. Heâs weak & shot!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2020

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. Демократы формально ещё не определили соперника для действующего главы государства, однако бывший вице-президент Байден является наиболее вероятным кандидатом. Оппоненты ведут активную полемику, иногда выходя за рамки приличий. Трамп обвиняет Байдена в коррумпированности и некомпетентности, а тот отвечает обвинениями в превышении полномочий и в принятии сомнительных политических решений.

Как писал NEWS.ru, в случае неудачи на президентских выборах Трамп готов признать своё поражение. При этом глава государства оговорился, что для страны будет очень печальным, если победит Байден.