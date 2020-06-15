США

«Он слаб и обречён»: Трамп в очередной раз разнёс Байдена

17:44, 15 июня 2020
Джо Байден Джо Байден Фото: Tracy Barbutes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в очередной раз резко раскритиковал самого вероятного кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена.

За менее чем четыре года я сделал больше, чем Байден за 40 лет, в том числе и для Чёрной Америки. Байден был частью каждого провального решения в течение десятилетий. Плохие торговые сделки, бесконечные войны, всё в таком духе. Он показал полное отсутствие лидерских качеств. Он слаб и обречён, — написал Трамп в Twitter в характерной эмоциональной манере.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. Демократы формально ещё не определили соперника для действующего главы государства, однако бывший вице-президент Байден является наиболее вероятным кандидатом. Оппоненты ведут активную полемику, иногда выходя за рамки приличий. Трамп обвиняет Байдена в коррумпированности и некомпетентности, а тот отвечает обвинениями в превышении полномочий и в принятии сомнительных политических решений.

Как писал NEWS.ru, в случае неудачи на президентских выборах Трамп готов признать своё поражение. При этом глава государства оговорился, что для страны будет очень печальным, если победит Байден.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях