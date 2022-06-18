WP: Запад готовится к затяжному конфликту на Украине WP: США и их союзники готовятся к длительному конфликту с Россией, вооружая Украину

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

США и их союзники готовятся к длительному конфликту на Украине, увеличивая военную помощь Киеву, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники. Журналисты напомнили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден накануне объявил о дополнительном $1 млрд помощи Киеву, что, по их словам, стало «последним доказательством решимости Белого дома не допустить победы России» в ходе специальной военной операции.

Мы здесь для того, чтобы подстегнуть наши шпоры, — приводит издание слова министра обороны США Ллойда Остина.

Также, по мнению авторов публикации, недавнее решение западных стран поставить Украине более сложное вооружение, такое как противокорабельные ракеты и реактивные системы залпового огня, показывает растущую готовность рискнуть непреднамеренной эскалацией в отношениях с Россией.

Однако аналитики считают, что даже столь значительная военная помощь Киеву вряд ли переломит ситуацию в его пользу, а скорее загонит в тупик.

Накануне представитель президента Украины по Крымскому полуострову Тамила Ташева заявила, что Киев изменил тактику по вопросу возвращения Крыма после начала спецоперации России 24 февраля. Она отметила, что Киев будет решать этот вопрос исключительно военным путем. Политик подчеркнула, что при осуществлении планов по возвращению Крыма в состав Украины первыми на его территорию зайдут солдаты ВСУ.