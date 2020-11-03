«Всё поставлено на карту»: Обама призвал американцев выиграть выборы

https://static.news.ru/photo/d6dfed06-1e2c-11eb-893d-fa163e074e61_660.jpg Барак Обама Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Барак Обама призвал американцев выиграть на выборах нового главы государства. По его словам, 3 ноября в стране «всё поставлено на карту», и работа, и здоровье, находящееся под угрозой из-за пандемии коронавируса.

Своим выбором американцы могут повлиять на изменения в стране, заявил Обама в обращении к нации в Twitter.

Вы можете выбрать Джо Байдена и Камалу Харрис. Давайте выиграем, — призвал политик.

This Election Day, everything is on the line. Our jobs. Our health care. Whether or not we get this pandemic under control. But hereâs the good news: today, you can choose change. You can elect @JoeBiden and @KamalaHarris . Letâs win this thing. pic.twitter.com/rvW2uOknpl — Barack Obama (@BarackObama) November 3, 2020

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