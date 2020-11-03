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США

«Всё поставлено на карту»: Обама призвал американцев выиграть выборы

02:30, 04 ноября 2020 18
Барак Обама Барак Обама Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Барак Обама призвал американцев выиграть на выборах нового главы государства. По его словам, 3 ноября в стране «всё поставлено на карту», и работа, и здоровье, находящееся под угрозой из-за пандемии коронавируса.

Своим выбором американцы могут повлиять на изменения в стране, заявил Обама в обращении к нации в Twitter.

Вы можете выбрать Джо Байдена и Камалу Харрис. Давайте выиграем, — призвал политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что события, предшествовавшие президентским выборам в США, свидетельствуют о глубоком расколе в американском обществе. О том, почему разделение среди американцев в любом случае сохранится надолго, NEWS.ru рассказал первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

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