Всем по паспорту: Байден изменит правила иммиграции в США

Избранный президент Джо Байден хочет изменить правила иммиграции в США в первый же день своего президентства, сообщают источники в его администрации. Приходящий глава Белого дома принесёт с собой долгожданное смягчение миграционного законодательства, заметно ужесточённое при Дональде Трампе. Однако для желающих переехать в США россиян в законопроекте мало хороших новостей: в основном он нацелен на выходцев из Латинской Америки.

По данным Washington Post, 20 января, сразу после инаугурации, Джо Байден отправит в Конгресс многостраничный законопроект о миграционной реформе. Судя по деталям документа, просочившимся в прессу, она будет самой смелой за последние годы. Нелегальные мигранты, которые въехали в США до 1 января 2021 года, смогут получить американский паспорт уже через восемь лет. Для этого им нужно будет встать на учёт и пройти проверку в миграционных органах, и если они будут соблюдать закон и платить налоги в течение пяти лет, США дадут им бессрочный вид на жительство. Ещё через три года обладатели этого документа смогут подать заявление на американское гражданство.

Администрация Байдена не скрывает, что считает приоритетом своей политики проблему миграции из Латинской Америки. Наряду с легализацией уже находящихся в США мигрантов, избранный президент собирается бороться с причинами, толкающими жителей беднейших стран региона на нелегальное пересечение границы. Скорее всего, речь идёт о программах гуманитарной помощи. Кроме того, в качестве уступки республиканцам новый глава государства обещает усилить пограничный контроль, хоть и подчёркивает, что стену на границе с Мексикой достраивать не собирается.

White House/Global Look Press

Несмотря на то, что контроль над обеими палатами Конгресса переходит к демократам, для одобрения реформы, по данным Washington Post, понадобятся голоса как минимум 10 республиканцев. Учитывая, что она основана на довольно непопулярной в рядах консерваторов идее массовой легализации, провести её через Конгресс будет не так-то просто. Но Байден не намерен повторять ошибок Барака Обамы, который затянул миграционную реформу и в итоге не смог добиться её одобрения в Конгрессе, потому что демократы на тот момент уже потеряли контроль над сенатом. Тем не менее источники в новой администрации говорят, что не стоит ожидать быстрого изменения правил въезда в США.

Это не переключатель, который можно перевести в другое положение в ночь с 19-е на 20-е января, — подчеркнул представитель команды Байдена. — Особенно если вы имеете дело с агентствами и процессами, работа которых была серьёзно подорвана предыдущей администрацией.

При этом легально переехать в США при Байдене, судя по всему, не станет проще. Проект реформы не предусматривает увеличение квот на выпуск виз H-1B для высококвалифицированных рабочих и H2-B для неквалифицированных. Послабления касаются в основном тех, кто имеет родственников в США. Так, членам семей рабочих с временным видом на жительство тоже будут выдавать разрешение на работу в стране.

Адвокаты миграционной реформы давно критикуют текущие правила выдачи грин-карт и паспортов, подчёркивая, что из-за жёстких регуляторов Америка перестала привлекать таланты со всего мира. Однако сильны и голоса тех, кто призывает защитить образованных американцев от безработицы, воздвигнув препятствия для работодателей, которые хотят нанять вместо них иностранцев.

Судя по всему, при Байдене сохранится визовая лотерея, доступная в том числе для россиян. Трамп неоднократно критиковал эту схему, призывая заменить случайный выбор кандидатов на систему отбора, основанную на их профессиональных и личных качествах. Но за время президентства ему так и не удалось претворить эти планы в жизнь, поэтому их можно считать похороненными, по крайней мере, на время.

Тем временем из Гондураса выдвинулся очередной караван мигрантов, поверивших, что Байден откроет границы США для всех. Власти Гватемалы сообщают, что пытаются сдержать поток нелегалов, насчитывающий, по их оценкам, 7000-8000 человек. Правоохранители перекрыли главные дороги, но участники каравана пытаются обойти кордоны, следуя через мелкие города и деревни. В США, однако, не верят, что каравану удастся достичь границы.

В 2018 году в преддверии промежуточных выборов было много людей, затаивших дыхание в страхе караванов, которые в итоге не смогли достичь границы США, — напоминает вице-президент иммиграционной политики Центра американского прогресса Том Яветц.

Администрация Байдена пообещала легализовать только въехавших в США до 2021 года, чтобы избежать подобных ситуаций на границе, поэтому планы участников нынешнего каравана обречены на провал. Впрочем, для них остаётся возможность въехать в Соединённые Штаты в качестве беженцев, так как будущий глава Белого дома обещает увеличить квоты на приём этой категории мигрантов.