«Все идет как по маслу». В США восхитились российской стойкостью Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что весь мир готов сотрудничать с Россией

Фото: wikipedia.org

Американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom заявил, что слова американских чиновников о том, что Россия стала мировым изгоем не соответствуют действительности. Иначе, заявил он, российская экономика лежала бы в руинах.

Россию вряд ли можно назвать изгоем, если бы было так, то ее экономика лежала бы в руинах, однако там все идет как по маслу. Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме нас и некоторых наших европейских союзников. Но даже там, в этой системе полно трещин, — подчеркнул Макгрегор.

По его мнению, все те негативные нарративы, что распространяют про русских, нужно адресовать прежде всего украинцам.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Госдуме, заявил, что цели гибридной войны, которую страны Запада ведут против России, — нанести ей поражение на поле боя и разрушить экономику. Тем самым Запад намерен превратить РФ в страну-изгоя, сказал министр. При этом он добавил, что попытки изолировать Россию провалились.

Глава Альянса ранее заявил, что государства — члены НАТО должны помочь усилить армию Украины после завершения боевых действий в стране. Он отметил, что ВСУ должны полностью перейти на стандарты НАТО.