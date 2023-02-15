Лавров назвал цели гибридной войны против России Лавров: Запад хочет превратить Россию в страну-изгоя

Фото: duma.gov.ru

Сергей Лавров

Цели гибридной войны, которую страны Запада ведут против России, состоят в том, чтобы превратить ее в страну-изгоя, нанеся при этом поражение на поле боя и разрушив экономику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Госдуме. При этом он добавил, что попытки недругов изолировать Россию провалились, передает РИА Новости.

Сегодня США и их сателлиты осуществляют против нас готовившуюся долгие годы всеохватную гибридную войну, используя в качестве тарана украинских национал-радикалов. Цель этой войны не скрывается: это не только нанести поражение нашей стране на поле боя, разрушив российскую экономику, но и окружить нас санитарным кордоном, превратить в некое подобие страны-изгоя, — отметил министр.

По словам Лаврова, Западу не удается изолировать Россию, и недружественные страны вынуждены признать это. Министр подчеркнул, что утвержденный президентом Владимиром Путиным внешнеполитический курс на отстаивание национальных интересов и одновременно открытости России для широкого, равноправного, международного сотрудничества доказывает свою эффективность.

Ранее сообщалось, что во Франции признали провал антироссийской политики Запада. Журналист Жан-Мишель Беза отметил, что экономика РФ оказалась гораздо более стойкой, чем полагали на Западе, и смогла выдержать рекордное санкционное давление.