В НАТО захотели усилить украинскую армию Столтенберг: страны НАТО должны обеспечить Украину еще более сильной армией

Фото: МО Украины

Государства — члены НАТО должны помочь усилить армию Украины после завершения боевых действий в стране, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС. Он отметил, что ВСУ должны полностью перейти на стандарты Альянса.

Мы должны обеспечить Украину еще более сильной армией после того, как какое-либо мирное соглашение будет заключено, чтобы предотвратить новый большой конфликт. Армия должна быть полностью переведена на стандарты НАТО, — сказал он.

Столтенберг добавил, что на данный момент темп поставок на Украину превышает темп производства стран НАТО. В этой связи в Альянсе намереваются увеличить свои цели по запасам боеприпасов. По его мнению, нынешнюю стадию конфликта можно назвать войной логистики.

1 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вся военная инфраструктура НАТО, включая разведывательную, работает против России в интересах Украины. По словам представителя Кремля, Альянс помогает Киеву круглосуточно и без выходных.

В декабре 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только за счет поставок оружия, но и подготовки кадров. По его словам, бойцов для Украины готовят на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран Североатлантического альянса.