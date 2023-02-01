В Кремле оценили «вклад» НАТО в ситуацию на Украине Песков: вся военная инфраструктура НАТО работает круглосуточно против России

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Вся военная инфраструктура НАТО, включая разведывательную, работает против России в интересах Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По словам представителя Кремля, Альянс помогает Киеву круглосуточно и без выходных.

Мы видим, как вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ, мы видим, как вся разведывательная инфраструктура НАТО, включая авиацию разведывательную, спутниковые группировки в режиме 24/7 работают в интересах Украины, — сказал он.

Песков добавил, что эти действия создают весьма враждебные условия для России, которые нельзя не учитывать.

В декабре 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только за счет поставок оружия, но и подготовки кадров. По его словам, бойцов для Украины готовят на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран Североатлантического альянса.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, поскольку не отправляет туда ни войска, ни самолеты. По его словам, военно-политический блок лишь поставляет снаряжение Киеву, помогая отстаивать его право на самооборону в соответствии с Уставом ООН.