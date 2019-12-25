https://static.news.ru/photo/eb04223c-26ea-11ea-baaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Врача службы скорой помощи из американского штата Северная Каролина обвинили в убийстве супруги при помощи глазных капель ради получения страховой выплаты в размере $250 тысяч.

Жене Джошуа Хансакера Стэйси стало плохо в сентябре 2018 года, из-за проблем со здоровьем её госпитализировали. Медики не смогли помочь пациентке, и она умерла. В крови женщины были обнаружены высокие показатели сосудосуживающего средства тетризолина.

A North Carolina paramedic is accused of killing his wife with eye drops and collecting a $250,000 life insurance payout after her death https://t.co/VTZXhoFc4Z — CNN (@CNN) December 24, 2019

Токсиколог и кардиолог решили, что производное имидазолина могло вызвать остановку сердца или сердечную недостаточность. Следователи решили, что Хансакер намеренно отравил супругу. Сейчас мужчина находится под стражей, он может выйти под залог в размере $1,5 млн, в таком случае его передвижения будут отслеживать с помощью GPS-монитора, уточняет CNN.

Ранее NEWS.ru писал, что насильно выданная замуж пакистанка отравила мужа и ещё 14 человек. Она добавила яд в молоко. Убийство мужа 21-летняя девушка спланировала вместе с молодым человеком, в которого была влюблена.