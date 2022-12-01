Военный эксперт: поставки оружия Киеву укрепят военный комплекс США Военный эксперт Матвийчук: поставки оружия Киеву укрепят военный комплекс США

Фото: Staff Sgt. Shawn White/Keystone Press Agency

Поставки Украине дорогостоящего американского вооружения позволят США укрепить свой военно-промышленный комплекс (ВПК), рассказал «360» военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя контракт на $1,2 млрд на закупку ЗРК NASAMS для Киева. По словам специалиста, поддержка ВСУ нужна Штатам для выхода военной промышленности на новый уровень мощности и модернизации отрасли. Деньги, потраченные на помощь Киеву, Вашингтон планирует получить обратно в виде прибыли через два-три года.

Соединенные Штаты намеренно затягивают конфликт. Американцы — великие стратеги с точки зрения выколачивания прибыли. <...> Существование Украины к тому моменту их практически не интересует. Им важно выйти на проектные мощности, — считает Матвийчук.

Военный эксперт пояснил, что поставки ЗРК NASAMS Украине создает для нее проблемы, так как этот комплекс стоит больших денег, но их расход достаточно велик. Помимо того, чтобы использовать NASAMS, требуются специально обученные специалисты, которых на данный момент на Украине нет.

Политический аналитик Александр Асафов ранее рассказал, что США пытаются решить проблемы собственного военно-промышленного комплекса с помощью поставок вооружения на Украину. Америка собирается предоставить украинскому государству военную помощь на $2,98 млрд. Эксперт считает, что такие меры позволяют США реализовать гигантский военный бюджет и влить средства в экономику страны.