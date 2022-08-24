Аналитик: США решает проблемы своего ВПК за счет военной помощи Украине Аналитик Асафов: США вливают деньги в свой ВПК, выделяя Украине военную помощь

Фото: US Army

США пытаются решить проблемы собственного военно-промышленного комплекса (ВПК) с помощью поставок вооружения на Украину, заявил политический аналитик Александр Асафов в интервью Lenta.ru. Америка собирается предоставить украинскому государству военную помощь на $2,98 млрд. Эксперт считает, что такие меры позволяют США реализовать гигантский военный бюджет и влить средства в экономику страны.

Нужно понимать, что это не совсем деньги. Это, скорее, инструменты, позволяющие вливать деньги в американскую экономику. Стране необходимо реализовывать военный бюджет, а такой вариант в этом плане очень удобен, — сказал Асафов.

Аналитик полагает, что благодаря продажам вооружения США обеспечивают свой ВПК госзаказами и увеличением и без того крупнейшего в мире военного бюджета. По его словам, «вливания» денег в экономику крайне важны Штатам в условиях постоянно растущей инфляции.

Накануне сообщалось, что Байден выделил крупнейший пакет военной помощи Украине — почти на $3 млрд. Помощь приурочена ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа.