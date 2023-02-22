Военный блогер назвал безумие Байдена опасностью для США Военный блогер Живов: безумие Байдена может привести к гражданской войне в США

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Джо Байден

Безумие президента США Джо Байдена может привести к началу гражданской войны, считает военный блогер Алексей Живов. Он рассказал «Радио 1», что для России такая ситуация даст несколько десятилетий для спокойной жизни.

США рано или поздно могут окончательно потерять баланс эшелонированной демократии, и начнется гражданская война. При всей моей любви к простым американцам, нам бы, конечно, было выгодно, чтобы в США произошла какая-то политическая турбулентность, тем более, что 30 лет назад они подарили всю эту радость нам и им уже тоже пора пройти через это и понять, каково это, когда дело четырех поколений твоих предков рушится у тебя на глазах, — пояснил блогер.

По словам Живова, в своем выступлении в Польше Байден «нес пургу, как бабка сумасшедшая в троллейбусе». Блогер отметил, что непонятно, о каких войнах России с Польшей, Финляндией и Молдавией говорил американский лидер. Он предположил, что за Байдена страной управляют другие люди, которые предпочитают не показывать своих лиц.

Лидер США в ходе своего выступления в Польше заявил, что жители Белоруссии и Молдавии борются за независимость и демократию. Байден поприветствовал молдавского президента Майю Санду, указав, что горд поддерживать ее.