Во Флориде уроженец Украины убил приемных родителей

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Уроженец Украины Дмитрий Тауэр задержан полицией США по подозрению в убийстве собственных приемных родителей, сообщает издание New York Post. По его данным, мужчина убил их во время ссоры в доме, расположенном в городе Норт-Порт на юге Флориды. Ему грозит обвинение в убийстве.

Мужчина, усыновленный из украинского приюта, <...> зарезал своих американских родителей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции прибыли на место преступления после жалоб соседей на шумную ссору. К моменту их прибытия Тауэра уже не было дома. Он был задержан лишь через восемь часов после происшествия. Дядя приемного отца Тауэра утверждает, что его приемная семья была глубоко верующей и регулярно ездила на Украину в рамках христианских миссий. Они согласились приютить его, несмотря на тяжелое прошлое.

Как сообщалось ранее, украинец избил 49-летнего жителя Венгрии в Будапеште и украл у него $14. Пострадавший скончался от полученных травм. Позднее полицейские задержали украинца. В ходе расследования выяснилось, что в момент совершения преступления подозреваемого сопровождала женщина, которая не стала вмешиваться в происходящее. После убийства она пила вино вместе с украинцем, предположительно купленное на украденные деньги.