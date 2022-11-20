Внучка Байдена отпраздновала роскошную свадьбу в Белом доме

Фото: whitehouse.gov

Джо Байден с внучкой Наоми

Президент США Джоа Байден выдал замуж внучку Наоми, дочь Хантера Байдена. Церемония бракосочетания прошла в Белом доме. Это 19-я свадьба в стенах резиденции американских президентов, которые сами оплачивают такие торжества, сообщается на сайте администрации президента США.

Сегодня в Белом доме президент и первая леди принимали свадьбу своей внучки Наоми Кинг Байден и Питера Хирмана Нила. Свадебная церемония состоялась в 11:00 по времени восточного побережья США перед приблизительно 250 гостями на Южной лужайке, — сказано в сообщении Белого дома.

Церемония прошла в закрытом формате, журналистов на нее не пустили, объяснив это желанием новобрачных. Как сообщил телеканал CNN, устройством свадьбы внучки Байдена занималась фирма, чей ценник начинается от $300 тысяч.

Было радостно видеть, как растет Наоми, открывает себя, выстраивает свою невероятную жизнь. Сейчас мы переполнены гордостью за то, что она выбрала в мужья Питера. Для нас честь принять его в нашу семью. Желаем им дней, наполненных смехом и любовью, которая будет становиться все глубже с каждым прожитым годом, — приводятся в сообщении слова президента Джо Байдена и его супруги Джилл.

Свадьбу 28-летней Наоми Байден и ее избранника, 25-летнего Питера Нила отметили застольем для близкого круга родных и друзей. Вечером в Белом доме в честь торжества планируется прием в расширенном составе с «десертом и танцами».

Члены президентской семьи неоднократно сочетались в стенах Белого дома браками, но внучка президента пошла под венец здесь впервые. Жених и невеста работают юристами в Вашингтоне и с августа проживают в Белом доме. По заверениям СМИ, Наоми, дочь Хантера Байдена, сыграла не последнюю роль в том, чтобы убедить деда баллотироваться в президенты.

Про жениха Наоми известно, что он родом из небольшого городка Джексон-Хоул в штате Вайоминг, в молодости он брал призы на лыжных гонках.

В последний раз свадьба в Белом доме проходила в 2013 году, тогда женился личный фотограф Барака Обамы. В 2008 году в резиденции выходила замуж дочь президента Джорджа Буша-младшего Дженна. Она пошла под венец в личном ранчо в Техасе, а потом устроила пышный прием в Белом доме на 600 человек.

Сам Джо Байден в воскресенье, 20 ноября, отметит 80-летие. Он станет первым американским президентом, которому пойдет девятый десяток. Он выразил намерение баллотироваться в президенты в 2024 году, но окончательно объявит об этом, посовещавшись с семьей.

Ранее республиканцы, получившие большинство в палате представителей, заявили о намерении провести расследование зарубежных деловых сделок, в которых активно участвовал действующий президент США Джо Байден вместе со своим сыном Хантером.