Власти Нью-Йорка ввели комендантский час

https://static.news.ru/photo/c3f02de8-7880-11ea-8036-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sonia Moskowitz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял решение о введении комендантского часа. Причиной стали акции протеста.

Люди не смогут выйти на улицу с 23:00 1 июня до 5:00 2 июня (с 6:00 до 12:00 2 июня по Москве), передаёт РИА Новости. Решение согласовано с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио.

Как писал NEWS.ru, акции протеста США начались на минувшей неделе после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда. В нескольких крупных городах акции против полицейского произвола переросли в погромы с поджогами и мародёрством.