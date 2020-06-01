Власти Нью-Йорка ввели комендантский час

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял решение о введении комендантского часа. Причиной стали акции протеста.
Люди не смогут выйти на улицу с 23:00 1 июня до 5:00 2 июня (с 6:00 до 12:00 2 июня по Москве),
Как писал NEWS.ru, акции протеста США начались на минувшей неделе после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда. В нескольких крупных городах акции против полицейского произвола переросли в погромы с поджогами и мародёрством.
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