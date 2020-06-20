Власти Аляски спрятали ржавый автобус, из-за поиска которого гибнут туристы

https://static.news.ru/photo/8295d8c8-b2d4-11ea-89c0-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «В диких условиях» Фото: imdb.com

Власти Аляски вывезли из леса старый автобус, который много лет привлекал множество туристов и стал местной достопримечательностью.

Автобус получил известность благодаря тому, что в нём несколько месяцев жил и в 1992 году умер американский путешественник Кристофер Маккэндлесс. Позже о его жизни написал книгу «В диких условиях» американский писатель Джон Кракауэр, а в 2007 году режиссёр Шон Пенн снял одноимённый фильм.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления природных ресурсов штата, пойти на этот шаг власти решили из соображений безопасности. Чуть ли не ежегодно в поисках этого автобуса туристы терялись, получали травмы и даже погибали.

Так, в этом году пятерым путешественникам из Италии, которые отправились к автобусу, потребовалась помощь спасателей. А в июле 2019 года в этой местности погибла гражданка Белоруссии, актриса и режиссёр Вероника Никонова. Она вместе с мужем также отправилась в лесистый район, чтобы посмотреть на автобус. Когда пара попыталась пересечь реку Текланика, девушка упала в воду и утонула.

С помощью грузового транспортного вертолёта Национальной гвардии США автобус доставили в «безопасное место», теперь власти будут решать его дальнейшую судьбу, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал от подчинённых обеспечить привлечение в регион трёх миллионов туристов за 2020 год. Для этого он поручил искать местные изюминки. К ним политик причислил болото в Новобурасском районе и лечебную грязь из Ершовского района.