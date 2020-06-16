Саратовский губернатор назвал грязь и болота «изюминками» региона

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал от подчинённых обеспечить привлечение в регион трёх миллионов туристов за 2020 год. Для этого он поручил искать местные «изюминки».

К ним политик причислил болото в Новобурасском районе и лечебную грязь из Ершовского района, передаёт РИА Новости. Такое заявление он сделал в ходе заседания координационного совета по противодействию коронавирусу.

Изюминка должна быть, особенно сейчас <...> Новобурасский район, к примеру, там есть памятник природы болото <...> Моховое. А кто к нему хоть раз ходил? Вот заехали квартиранты на «Уазике» <...> и чуть все вместе там в этом болоте не утонули. А туда никто не сходил, а это одно из первейших мест стоянки человека на саратовской земле, — подчеркнул он.

Руководитель региона отметил, что в 2019 году область посетили миллион путешественников. Он напомнил, что руководитель местного Минздрава Олег Костин восстановил историческую здравницу, в которой лечат природной водой и лечебной грязью.

Почему оздоровительный туризм сегодня изюминкой 2020 года не является? Как раз он нужен как никогда. Почему? Если не будете зажигать <...> Зажигать надо, зажигать, — добавил он.

Председатель местного комитета по туризму Виктория Бородянская сказала, что основной «изюминкой» региона является Волга, однако Радаев раскритиковал эту позицию. По его словам, конкуренция выросла, так как все будут путешествовать исключительно внутри России.

Волга она и без нас с вами занятая, уже заняты даже закрытые все путешествия в эти здравницы, и берега все заняты <...> Давайте искать, чем мы будем отличаться от других территорий, — отметил он.

Глава региона попросил развивать экологический и оздоровительный виды туризма.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин выразил надежду на эффективное развитие внутреннего туризма. По мнению президента, авиаперевозчики также почувствуют возобновление путешествий граждан по России.

Политик отметил, что оценка гражданами и бизнесом эффективности мер господдержки в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) имеет принципиально важное значение.

Границы многих стран в настоящий момент закрыты из-за пандемии коронавируса. В последние недели ряд стран начали ослаблять пограничный режим. Так, например, Евросоюз разрешил перемещения внутри содружества. Российские же границы пока остаются на замке, хотя и введены исключения для выезда на работу или учёбу, а также для помощи больным родственникам. Однако в Ассоциации туроператоров России считают, что РФ может не войти в список стран, для которых ограничения на въезд в Евросоюз могут быть сняты с 1 июля.