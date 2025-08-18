«Важный шаг»: В НАТО прокомментировали визит Зеленского в Вашингтон Постпред Уитакер: США посмотрят, будут ли у Зеленского предложения по Украине

США посмотрят, представит ли президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Белом доме в понедельник контрпредложение об урегулировании конфликта на Украине, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. По его словам, политик должен сделать это в ответ на то, что предложила Россия на саммите в Аляске, передает телеканал Fox News.

Вы увидите, прежде всего, если Зеленский и его команда придут в Белый дом с предложением, контрпредложением на то, что Россия предложила на Аляске, это станет важным следующим шагом, — указал Уитакер.

Ранее Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. Он поблагодарил главу Белого дома за приглашение. Украинский президент также отметил, что Киев подтверждает готовность работать максимально продуктивно ради мира.

Тем временем телеканал Sky News выразил мнение, что Владимир Зеленский понимает, что может снова оказаться в политической засаде на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как утверждает источник, украинский лидер вынужден изображать добровольного участника переговоров, хотя на деле не хочет этого диалога.